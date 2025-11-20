Зеленский получил сигнал от США относительно "мирного плана": в Bloomberg узнали условия соглашения для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, получил сигнал от США о необходимости рассмотреть предложения по мирному разрешению конфликта с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источник отмечает, что «новый план, разработанный США в консультации с Кремлем, содержит ряд условий, которые Киев считал ранее неприемлемыми: снятие санкций с РФ, ограничение численности украинской армии, передача части территорий на востоке страны, а также прекращение расследований военных преступлений РФ».

По информации источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп поддерживает этот план, а украинская сторона оценивает его риски. Планы будут обсуждаться на встрече Зеленского с представителями Пентагона, которые уже провели переговоры с украинским правительством и военным руководством.

В то же время , в Европе выражают скепсис относительно соглашения: дипломаты подчеркивают, что для успеха плана необходима поддержка Украины и европейских партнеров. ЕС и отдельные страны уже заявили о готовности координировать свои действия с тем, чтобы обеспечить безопасность и сохранение территориальной целостности Украины.

Как сообщают источники, украинская сторона до сих пор не определилась, что будет в случае отказа от плана и продолжает оценивать возможные последствия для обороноспособности страны и международной поддержки.

Напомним, в украинском МИД назвали появление «плана Трампа» ИПСО и «фабрикой нереалистичных планов», тогда как американские чиновники уверены: время для заключения мирного соглашения пришло, если стороны проявят гибкость.