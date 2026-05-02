Зеленский "помирился" с премьером Словакии и пригласил в Киев: какая причина

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Архивное фото / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, до этого регулярно делавшим скандальные заявления в адрес главы нашего государства и Украины в целом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент подчеркнул, что и он, и Фицо заинтересованы в том, чтобы между Словакией и Украиной были «сильные отношения».

По словам Зеленского, Фицо заверил, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления.

В свою очередь Зеленский пригласил премьер-министра Словакии с визитом в Киев и получил его приглашение приехать в Братиславу.

«Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком», — подытожил президент.

Зеленский во время телефонного разговора с Фицо

Ранее руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал, почему сейчас Словакия все чаще критикует Украину, но раньше оказывала полную поддержку.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Словакии неожиданно изменил свою позицию по отношению к Украине и подверг резкой критике новое руководство Венгрии.

