Зеленский пообещал, что Украина в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода

Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует; в частности, благодаря соединению уже сделала сильнее Европейский Союз и укрепит НАТО.

Ведь после победы Украина станет донором безопасности для всей Европы и мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, представляя ориентиры Украинской доктрины на пленарном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины, пишет сайт главы государства.

«Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. Россия же рассматривает всех своих соседей как рабов или врагов. Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, что Украина усиливает и будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует», – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Украина уже исторически укрепила Евросоюз и придала европейскому единению такую силу, какой у него никогда не было.

«Каждый постулат, ради которого был создан Евросоюз, на сегодняшний день работает по максимуму за все время его существования. Европейские ценности еще никогда не были такими действенными, как сейчас. Украинский компонент – это то, чего не хватало Евросоюзу. И это уже не мечта – это реальность», – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, а в этом году должен начать диалог о полноправном членстве в ЕС.

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«Мы все должны рассматривать Европейский Союз для Украины не только как ценностное и экономическое единение, но и безопасность для Украины. Евросоюз – это экономическая и институциональная безопасность для Украины. А Украина для Евросоюза – это фактор единения», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также заявил, что вступление Украины в НАТО ликвидирует две фундаментальные слабости Альянса: сомнения в реальном применении 5-й статьи Североатлантического договора и мнение, что Альянс имеет агрессивные цели.

«Сейчас мы являемся реципиентом помощи безопасности. Но Украина победы будет донором безопасности для нашего региона, всей Европы, всего мира. И уже сейчас Украина является донором моральной силы. Каждый, кто действенно сотрудничает с Украиной, становится созащитником международного порядка и общечеловеческих ценностей», – сказал Президент.

По его словам, уже сейчас никто не сомневается, что Украина способна оградить себя и своих союзников.

«Во-вторых, каждый в мире видел, что война России против Украины неспровоцированная и преступная – захватническая, геноцидная. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, обладающий опытом победителей и моральным преимуществом победителей – победителей в вполне справедливой обороне», – акцентировал Владимир Зеленский.

По его убеждению, после победы Украины над агрессором союзники будут хотеть, чтобы украинские боевые бригады размещались на земле наших соседей.

«Ведь Украина – это страна силы, все это видят. НАТО будет обеспечивать безопасность для Украины, а наши силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов НАТО», – сказал Президент.

Чтобы это стало реальностью, по мнению главы государства, нужно, чтобы все наши партнеры в Альянсе перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений, ведь победа Украины освободит мир от проблемы опасной России.

По его словам, независимо от того, как будет развиваться глобальная повестка дня в отношении РФ, Украина будет иметь необходимое оружие, чтобы защитить себя и союзников от любых российских посягательств на наш суверенитет и безопасность людей.

"Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что повсеместно в нашем регионе будут царить мир и свобода", — убежден Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что в Беларуси мало "вагнеровцев" для нападения на Украину.

Добавим, что Зеленский объяснил, почему России выгодно, чтобы Украина была в НАТО, и высмеял Путина из-за бункеров.

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