Зеленский пообещал Келлогу "полную информацию" и ожидает поддержки в давлении на РФ

Зеленский и Келлог / © Twitter/Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит спецпредставителю США Киту Келлогу полный массив данных о текущей ситуации на фронте, ожидая от США эффективного давления на Россию.

Об этом говорилось в вечернем обращении главы государства Владимира Зеленского, опубликованном в социальных сетях.

По словам Зеленского, на этой неделе состоятся переговоры по продолжению поддержки Украины. Он также поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову предоставить Келлогу информацию о российских силах и украинских перспективах.

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Кроме того, планируется ряд встреч Келлога с украинскими спецслужбами, в том числе СБУ и разведкой. Президент подчеркнул: "информация будет полной". Он добавил, что рассчитывает на "полное понимание" Соединенными Штатами того, "что можно сделать для принуждения России к миру".

Спецпредставитель Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, должен прибыть в Киев 14 июля 2025 на недельный визит, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что российские атаки на Украину за последние недели стали настолько масштабными, что количество погибших среди мирных жителей сравнивают с жертвами Второй мировой войны. "Это должно остановиться!" – подчеркнул он.