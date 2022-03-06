Зеленский пообщался с Джонсоном и Драги: говорили о ядерном терроризме РФ и членстве в ЕС

Зеленский пообщался с Джонсоном и Драги: говорили о ядерном терроризме РФ и членстве в ЕС

Украинский лидер также согласовал с британским премьером ужесточение санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта телефонные разговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Италии Марио Драги.

Об этом глава государства сообщил в сети.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие общие шаги", – говорится в сообщении.

"Обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ход противодействия захватнической агрессии. Сообщил о преступных действиях РФ против гражданских, о ядерном терроризме. Поднял вопрос поддержки Украины и рассмотрения нашей заявки на членство в ЕС", — сообщил Зеленский.