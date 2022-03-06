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Зеленский пообщался с Джонсоном и Драги: говорили о ядерном терроризме РФ и членстве в ЕС

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Зеленский пообщался с Джонсоном и Драги: говорили о ядерном терроризме РФ и членстве в ЕС

Офис Президента Украины

Украинский лидер также согласовал с британским премьером ужесточение санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта телефонные разговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Италии Марио Драги.

Об этом глава государства сообщил в сети.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие общие шаги", – говорится в сообщении.

"Обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ход противодействия захватнической агрессии. Сообщил о преступных действиях РФ против гражданских, о ядерном терроризме. Поднял вопрос поддержки Украины и рассмотрения нашей заявки на членство в ЕС", — сообщил Зеленский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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