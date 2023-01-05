Зеленский пообщался с Эрдоганом: стало известно, о чем говорили

Президенты двух стран обсудили, в частности, ситуацию на ЗАЭС, обмен пленными при посредничестве Турции и зерновое соглашение.

Сегодня, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает на канале Зеленского в Telegram.

"Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество безопасности наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть", — отметил президент Украины.

Также стороны поговорили о обмене военнопленными при турецком посредничестве и развитии зернового соглашения.

"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – отметил Зеленский.

Напомним, 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, во время которых турецкий лидер предложил главе Кремля "односторонне прекратить огонь" в Украине. В то же время Путин сказал, что РФ открыта к диалогу по Украине, но Киеву нужно учитывать "новые территориальные реалии".

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