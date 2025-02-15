Зеленский пообщался с Макроном: обсудили справедливое окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля 2025 года пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства заявил в сообщении в соцсетях.

"Продуктивный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о сегодняшней встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом и недавнем телефонном разговоре с президентом Трампом", — говорится в сообщении.

"Должны наработать общую с Америкой и Европой эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции. Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны в Украине" — резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский считает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли несет какие-либо существенные риски. Он добавил, что считает, что Трамп сильнее Путина.

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