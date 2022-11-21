Зеленский пообщался с Макроном: стало известно, о чем говорили

Одной из обсуждаемых тем стала демилитаризация Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Telegram.

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Информировал о ситуации на поле боя и на атомных станциях Украины. Подчеркнул демилитаризацию ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", — написал Зеленский.

Обстрел ЗАЭС

Утром 20 ноября российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Там зафиксировали не менее 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ "обратился к обеим сторонам конфликта" как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

В то же время россияне не пускают экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов. Оккупанты таким образом пытаются скрыть свои преступления, и хотят обвинить Украину в обстрелах, говорят в "Энергоатоме".

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