- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский пообщался с мировыми лидерами накануне встречи с Трампом: о чем договорились
Зеленский открыл детали дипломатических консультаций с партнерами Украины.
В преддверии встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом украинская сторона провела дипломатическую работу. Президент Владимир Зеленский сообщил о координации действий с широким кругом мировых лидеров, поддерживающих Украину в борьбе против России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил благодарность целому ряду влиятельных политиков, которые помогают Украине держать удар как на поле боя, так и на международной арене. Среди тех, с кем президент согласовал шаги — лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады, а также руководство Евросоюза и НАТО.
«Спасибо друзьям Украины Марку Карни, Эмманюэлю Макрону, Александру Стуббу, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Мэтте Фредериксен, Дональду Туску, Дику Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Кристерссону, Антониу Кошти, Урсуэлу фон дер координацию и поддержку», — отметил президент.
Главной темой обсуждения стал дипломатический трек и важнейшие приоритеты для защиты украинских интересов.
Зеленский подчеркнул, что этот этап координации является подготовительным перед важнейшим событием — встречей с американским лидером. Разговор с европейскими партнерами продолжится уже завтра после переговоров в Вашингтоне.
«Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор», — анонсировал глава государства.
Ключевая цель такой активности — не дать Кремлю никакого шанса навязать миру свои условия. Зеленский подчеркнул, что только сила может вынудить Россию к реальному миру.
«Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. У мира достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность и мир», — резюмировал президент.
Напомним, 27 декабря Зеленский совершил визит в Канаду, где в Галифакс провел переговоры с премьер-министром Марком Карни.
Главным результатом встречи стало объявление о выделении Украине 2,5 млрд канадских долларов на экономическую поддержку и восстановление пострадавшей от российских атак инфраструктуры. Карни подчеркнул важность солидарности с Украиной для обеспечения справедливого и продолжительного мира.