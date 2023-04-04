Зеленский пообщался с представителями Палаты представителей Конгресса США: обсудили ситуацию на фронте

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и нашей команды с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии во главе с председателем Постоянного комитета по разведке Майком Тернером.

Об этом пишет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как отметил президент Украины во время встречи, двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности.

«Высокий уровень поддержки и взаимодействия между государствами необходимо сохранять, потому что это как раз и является залогом победы над российским злом», — говорится в сообщении.

Говорили также о дальнейших направлениях содействия со стороны США и роли Конгресса в этом процессе.

Ситуация на фронте стала отдельной темой разговора. Владимир Зеленский проинформировал делегацию Конгресса о ситуации на передовой и наметил прогноз ее развития на следующие месяцы. «У нас есть цель, мы ее добьемся, наш народ верит в украинскую армию». – сказал Зеленский.

Очень важна для успеха скорейшая передача уже заявленной поддержки безопасности.

Существует большая необходимость предоставления нужд обороны военной техники и вооружения, которое может повлиять на дальнейшее течение боевых действий и прекратить российский террор против мирных украинских городов. Об этом сказал Владимир Зеленский.

«Мы поблагодарили конгрессменов за высказанную мощную поддержку Украины, в частности со стороны Республиканской партии, и готовность и дальше помогать нашему государству для обеспечения победы над россиянами», — написал Ермак.

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Напомним, что ранее передачу Украине F-16 в Конгрессе назвали "глупым использованием ресурсов". Такое заявление сделал американский конгрессмен-демократ Адам Смит.

Однако истребители F-16 могут появиться в Украине в решающий и поворотный момент войны. Об этом сказал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Ранее в Белом доме заверили, что у Украины есть двухпалатная поддержка в американском Конгрессе. Об этом отметила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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