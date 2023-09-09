Зеленский пообщался с премьер-министром Саудовской Аравии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовской Аравии в продолжении их диалога, начатого во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая текущего года.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Владимир Зеленский выразил благодарность Наследственному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий.
Президент особо отметил успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа этого года второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам устойчивого и справедливого мира в Украине.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы украинцы жили без выборов несколько лет.
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