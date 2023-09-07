Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком: о чем шла речь

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в усилении ПВО в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили безопасность Одесской области и ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент и британский премьер-министр обсудили безопасность судоходства в Черном море и работу "зернового коридора".

"Украина уже трижды успешно продемонстрировала возможность экспорта зерна по альтернативному маршруту. Мы готовы делать это и дальше. Но, чтобы обеспечить безопасность судоходства, мы нуждаемся в помощи партнеров, в частности существенного усиления системы противовоздушной обороны Одесщины", — сообщил Зеленский.

Президент также сообщил Сунаку о ситуации на поле боя и поблагодарил Британию за мощную помощь. Речь также шла о продолжении сотрудничества, в частности, возможном участии представителей Великобритании в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине осенью.

"Владимир Зеленский и Риши Сунак отметили начало работы над двусторонними документами безопасности в рамках Совместной декларации G7 по поддержке Украины. Президент и премьер-министр скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, а также обсудили следующие шаги в подготовке Глобального саммита мира", — сообщили в пресс-службе ОП.

Напомним, Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу оккупантов.

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