Зеленский пообщался с президентом Всемирного банка: дальнейшая поддержка Украины и оценка убытков

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился и обсудил с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой дальнейшую помощь в подсчете нанесенного Украине ущерба и подготовку соответствующих отчетов.

Об этом говорится в сообщении главы украинского государства Владимира Зеленского в Telegram.

Он рассказал, что обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, поэтому так важно увеличивать усилия для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины.

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Отдельное внимание было уделено развитию энергетического сектора и проектам восстановления Украины.

"Благодарю господина президента и всю группу Всемирного банка за оказанную финансовую помощь. Это очень важно для экономической стабильности Украины в борьбе с российской агрессией", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает визит в Канаду после массированного удара по Киеву и отъезда Дональда Трампа с саммита.