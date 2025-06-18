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Зеленский пообщался с президентом Всемирного банка: дальнейшая поддержка Украины и оценка убытков
Президент Зеленский провел встречу с Ажаем Бангой для усиления международной поддержки и восстановления Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился и обсудил с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой дальнейшую помощь в подсчете нанесенного Украине ущерба и подготовку соответствующих отчетов.
Об этом говорится в сообщении главы украинского государства Владимира Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, поэтому так важно увеличивать усилия для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины.
Отдельное внимание было уделено развитию энергетического сектора и проектам восстановления Украины.
"Благодарю господина президента и всю группу Всемирного банка за оказанную финансовую помощь. Это очень важно для экономической стабильности Украины в борьбе с российской агрессией", - резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает визит в Канаду после массированного удара по Киеву и отъезда Дональда Трампа с саммита.