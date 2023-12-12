Зеленский пообщался с распорядительницей МВФ: президент отметил экономические достижения Украины

Фонд гордится тем, чего добилась Украина в этих сложных обстоятельствах.

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Глава государства выразил благодарность за весомую поддержку со стороны МВФ, предоставляемую Украине с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России.

«Эта большая поддержка очень важна для Украины и для украинского народа. Во время войны защищенная финансовая система критически важна», – отметил он.

Со своей стороны, Кристалина Георгиева подчеркнула, что Фонд гордится тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.

«У Украины есть отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в текущем году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что попросту невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны», – сказала директор-распорядитель МВФ.

По словам Президента, дополнительное положительное влияние на экономику оказало разблокирование Украиной гражданского судоходства в Черном море и функционирование «зернового коридора».

В ходе встречи была отмечена реализация фондом программы долгосрочного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд дол. США.

Владимир Зеленский обсудил с Кристаллиной Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности, выполнения Украиной определенных МВФ структурных маяков.

Президент поблагодарил решение Совета директоров МВФ о выделении нашему государству транша объемом 900 млн дол. США.

Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнерами.

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Глава Украинского государства и директор МВФ затронули вопросы евроинтеграции Украины. Владимир Зеленский заявил, что наша страна выполнила все необходимые рекомендации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу необходимости разработки действенного механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, в частности, как источники альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны.

Напомним, что ранее речь шла о том, что МВФ принял решение, что позволит Украине получить очередной транш.

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