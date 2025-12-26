ТСН в социальных сетях

74
1 мин

Зеленский пообщался с Рютте перед переговорами в США: о чем договорились

Зеленский и Рютте обсудили ключевые аспекты диалога с представителями Трампа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина и НАТО готовятся к максимально продуктивным переговорам в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

«Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием миру. И будем работать дальше оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее», — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что наработка общих позиций критически важна для стабильности не только Украины, но и всей Европы. Президент также поделился с Генсеком НАТО подробностями своих последних переговоров с командой Дональда Трампа и раскрыл ключевые детали этого процесса.

Напомним, украинская и американская переговорные команды добились значительного прогресса в подготовке базового документа из 20 пунктов, содержащего гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Стороны готовятся к предстоящим переговорам в Соединенных Штатах, не прекращая дипломатическую работу даже в период рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

74
