Зеленский пообщался с Шольцем: стало известно, о чем говорили

Украинский президент побеседовал по телефону с канцлером ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

О чем говорили стороны, глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне саммита G20", — отметил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил канцлера "за весомый вклад Германии в оборону нашего неба и границ".

Недавний визит Шольца в Китай

Напомним, в воскресенье, 6 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Темой переговоров была недавняя поездка немецкого лидера в КНР и ситуация в Украине.

4 ноября Шольц посетил столицу Китая Пекин, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Стороны говорили о ядерной опасности на фоне войны России против Украины и сотрудничестве между ФРГ и Китаем.

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