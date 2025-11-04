- Дата публикации
Зеленский пообщался с Трампом относительно Орбана: чего достигли
Президент Украины обсудил с Трампом действия Орбана, тормозящего вступление Украины в ЕС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Украине в преодолении блокирования вступления в Евросоюз, инициирующего премьер Венгрии Виктор Орбан.
Об этом он сказал в ходе саммита по расширению ЕС.
Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом действия Виктора Орбана, тормозящего продвижение Украины к членству в ЕС.
«Мы говорили о блокировании со стороны лидера Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддержит ли он меня в том, чтобы помочь нам. Он сказал, что сделает все, что в его силах», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что позиция Венгрии не отражает настроений остальных европейских государств, поддерживающих интеграционный курс Украины.
По словам Зеленского, Дональд Трамп признает право Украины быть частью Европы и подразумевает стратегический выбор украинского народа.
Мы это обсуждали. Он понимает, что это выбор украинцев, и Украина является частью Европы: географически, политически и исторически. И самое важное — наши граждане к этому стремятся», — подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что у Украины широкая поддержка среди государств-членов ЕС, которые признают важность ее европейской перспективы.
Президент выразил уверенность, что, несмотря на попытки Будапешта блокировать процесс расширения, Европейский Союз продолжит движение к принятию Украины в свой состав.
Напомним, Венгрия активно работает над созданием нового альянса в ЕС вместе с Чехией и Словакией для формирования единой, скептической позиции в Украине. Как подтвердил советник Виктора Орбана Балаш Орбан, Будапешт налаживает тесное сотрудничество с Андреем Бабишем и Робертом Фицо, исключая из блока проукраинскую Польшу. Цель этого нового «Вышеградского» союза — согласованное сопротивление политике Брюсселя, подобно тому, как это было во время миграционного кризиса 2015 года.