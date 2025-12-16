Зеленский пообщался с Трампом: стало известно, на какие документы безопасности рассчитывает Украина

Зеленский и Трамп / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него был личный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались все ключевые этапы переговорного процесса.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами.

Мы сегодня разговаривали с президентом Соединенных Штатов Америки, с президентом Трампом. Мы с ним лично общались обо всех этих шагах. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся поближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, между украинской и американской сторонами уже состоялось три-четыре раунда переговоров. Часть из них проходила на полях саммита с участием команд обеих стран, в том числе без непосредственного участия президента Украины.

«Мы рассчитываем на пять документов. Часть из них касается гарантий безопасности, которые должны быть проголосованы и утверждены Конгрессом США», - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о механизме, похожем на «пятую статью» НАТО, то есть зеркальный к ней формат обязательств безопасности.

«Там, где существует пятая поправка, как у НАТО, то есть зеркальная пятой статьи. И это будет проголосовано Конгрессом. Об этом есть договоренности, и это очень важно», — подчеркнул президент.

Ранее в Вашингтоне заявляли о прогрессе в переговорах по Украине , в частности, в решении самых сложных территориальных вопросов. Американская сторона также сообщала, что в блок блока проекта соглашения включены все элементы, которые, по мнению США, необходимы Украине для ощущения безопасности.

Кроме того, по данным американских представителей, в ходе консультаций произошло сближение позиций между Киевом и Вашингтоном по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.

Также напомним, что очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировали на 16 декабря 2025 года . Встреча состоится в режиме онлайн.