Зеленский пообщался с журналистами о разговоре с Трампом и возможности полного прекращения огня

Во время общения с прессой глава государства Владимир Зеленский затронул важные темы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с журналистами 19 марта.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Рассказал о телефонном разговоре с президентом Трампом, шагах для приближения мира и возможности полного прекращения огня сейчас, безопасности нашей инфраструктуры, о вопросе размещения иностранного контингента партнеров и его численности, усилия для возвращения украинских детей домой, переговоры между США и Россией, о непризнании нашим государством окупаемым ".

Также он добавил, что визит президента США Дональда Трампа и его команды в Украину был бы важным – чтобы понять положение дел в государстве и увидеть своими глазами жизнь украинцев.

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Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это будет лучшим средством их защиты.

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