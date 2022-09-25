Зеленский попал в топ-50 влиятельных евреев мира в рейтинге The Jerusalem Post

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на первой строчке списка 50 самых влиятельных евреев мира 2022 года по версии израильского издания The Jerusalem Post.

Заметим, Зеленский опередил премьера Израиля Яира Лапида, занявшего второе место в рейтинге.

Об этом говорится на сайте The Jerusalem Post.

Третью строчку заняла премьер Франции Элизабет Борн.

Также читайте Израиль хочет вывести евреев из России: названа причина

В первую пятерку списка также вошли посол США в Израиле Том Найдс и экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Кто еще попал в список самых влиятельных евреев 2022 года:

госсекретарь США Энтони Блинкен,

американская бизнес-леди и глава Disney General Entertainment Content Дана Волден,

американский бизнесмен, наследник компании Estée Lauder и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер и другие.

"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества – правительства, искусства, медицины, литературы и науки", – объяснили авторы списка.

Напомним, накануне Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Как отмечают еврейский Новый год: включение корреспондента “Сниданка. Выходной” из Умани

Читайте также: