Зеленский попросил о возможности поговорить с Путиным – премьер Италии

С такой просьбой украинский президент обратился и к другим лидерам Евросоюза.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил о возможности пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом глава итальянского правительства рассказал 17 февраля в Брюсселе после неформальной встречи лидеров Евросоюза по ситуации на границе Украины и РФ, сообщает blogsicilia.it.
Драги сказал, что необходимо держать диалог максимально открытым.
"Зеленский во время телефонного разговора, который мы вчера (16 февраля – ред.) провели, попросил о возможности поговорить с президентом Путиным, чтобы увидеть, сможет ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была сделана к другим за столом сегодня", – сказал премьер Италии.
Он добавил, что цель – чтобы Путин и Зеленский "сидели за столом" и, "очевидно, это будет непросто".
Напомним, 17 февраля Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в "любом формате". На это спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил, что украинская сторона "никогда не говорила, зачем именно" такая встреча нужна.
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