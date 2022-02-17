Зеленский попросил о возможности поговорить с Путиным – премьер Италии

С такой просьбой украинский президент обратился и к другим лидерам Евросоюза.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил о возможности пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава итальянского правительства рассказал 17 февраля в Брюсселе после неформальной встречи лидеров Евросоюза по ситуации на границе Украины и РФ, сообщает blogsicilia.it.

Драги сказал, что необходимо держать диалог максимально открытым.

"Зеленский во время телефонного разговора, который мы вчера (16 февраля – ред.) провели, попросил о возможности поговорить с президентом Путиным, чтобы увидеть, сможет ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была сделана к другим за столом сегодня", – сказал премьер Италии.

Он добавил, что цель – чтобы Путин и Зеленский "сидели за столом" и, "очевидно, это будет непросто".

Напомним, 17 февраля Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в "любом формате". На это спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил, что украинская сторона "никогда не говорила, зачем именно" такая встреча нужна.

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