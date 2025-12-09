Зеленский попросил США помочь провести выборы в Украине через "60–90 дней"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заверил, что готов к выборам, как этого требует Трамп, но у него есть два вопроса.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

По его словам, для того, чтобы провести выборы, есть два нерешенных вопроса.

«Прежде всего безопасность, как это провести, как это сделать под ударами, под ракетами. Что касается наших военных, то вопрос, как они будут голосовать, вы это знаете, не хочу повторять. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — пояснил он.

Зеленский прокомментировал требования Трампа как можно быстрее провести выборы в Украине.

«И поскольку этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам», — заверил он.

Президент обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для проведения выборов.

«И тогда следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов. У меня лично есть воля и готовность», — сказал он.

Кроме того, Зеленский пообещал обратиться к Верховной Раде, в частности, к провластной фракции «Слуга народа», с просьбой подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ о выборах во время военного положения.

«Я буду завтра в Украине. Я ожидаю предложения от партнеров, ожидаю предложения от наших депутатов и готов идти на выборы», — заверил президент.

В то же время он уточнил, что вопрос проведения выборов в Украине — это «вопрос украинского народа, а не народов других государств».

Ранее в Брюсселе прокомментировали новую инициативу Дональда Трампа по поводу скорейшего проведения выборов в Украине.

Напомним, в WSJ сообщали, что на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.

Ранее в феврале этого года Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».