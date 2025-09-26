Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk: что ответил президент США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время частной беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, такое современное оружие могло бы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает The Telegraph.

Несколько источников говорят, что просьба президента Украины прозвучала во время «чрезвычайно позитивной встречи» двух лидеров. После беседы Зеленский сообщил, что Трамп отнесся благосклонно к его просьбе о дальнобойной крылатой ракете, которая позволила бы Киеву наносить удары по целям в Москве.

Реклама

Дипломатические круги также рассказали, что государственный секретарь США Марко Рубио проинформировал европейских партнеров, что изменение риторики Трампа в отношении Украины следует воспринимать «как можно позитивнее». Кроме того, Рубио якобы отметил, что американский лидер «очень зол» на Путина из-за игнорирования его усилий положить конец войне в Украине.

Пока неизвестно, удастся ли Зеленскому добиться поставки Tomahawk от США. С дальностью до 1500 миль (2400 км) и боевой частью около 450 кг эта крылатая ракета значительно превосходит по возможностям любые аналогичные дальнобойные системы, которые передавали Киеву западные союзники.

Ранее похожий запрос был отклонен администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Этот запрос входил в 10-пунктный «План Победы», который Зеленский представил в конце каденции Байдена. Тогда предоставление такого оружия считали слишком рисковым, поскольку оно могло бы поражать объекты в Москве и потенциально обходить современные российские системы ПВО, что могло бы привести к эскалации.

Однако Зеленский сказал Axios, что во время их встречи на этой неделе Трамп якобы ответил: «мы над этим будем работать». Также сообщается, что президент США согласовал механизм, по которому европейские правительства будут оплачивать любые поставки американского оружия Украине.

Реклама

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан назвал запрос логическим продолжением после поступления в Украину вооружений типа британских Storm Shadow.

«Логика проста и понятна. Если у России есть дальнобойные крылатые ракеты, то Украина должна иметь аналогичные возможности, чтобы поражать цели на такой же глубине», — подчеркнул он.

Кузан также отметил: «Если кто-то говорит, что это невозможно, напомню: совсем недавно нам отказывали в танках, а поставки F-16 долго согласовывали. Наша цель остается неизменной: все имеющиеся типы вооружений должны быть доставлены Украине как можно быстрее».

Заметим, в июле Трамп заявлял, что не планирует передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Правда, накануне риторика американского лидера резко изменилась: о ракетах речь не шла, однако он взялся утверждать о способности Киева вернуть все свои территории и критиковать Россию с требованиями завершить войну.

Реклама

Накануне в интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал право Украины на удары по российской энергетике в ответ на идентичные атаки со стороны РФ. Глава государства также сказал, что для ударов Украина хочет получить дополнительное вооружение, чтобы ускорить окончание войны. Зеленский загадочно акцентировал, что Трамп знает, какая «одна вещь» нужна Украине.