Зеленский попросил Запад об одном Patriot до лета: что говорят союзники

Система ПВО Patriot

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В Брюсселе 11 апреля состоялось заседание «Рамштайна», во время которого было объявлено о выделении рекордной военной помощи Украине в размере 21 миллиарда евро.

Во время заседания глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники пытаются удовлетворить запрос Киева на системы ПВО, передает «24 Канал».

Писториус подчеркнул, что сейчас партнеры ищут системы ПВО для Украины «по всему миру».

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Что сказал Писториус

Министр рассказал, что его коллега Рустем Умеров и президент Зеленский ранее сообщили партнерам, что им нужна одна система ПВО Patriot до лета. А в дальнейшей перспективе этих систем нужно больше.

Писториус уточнил, что Германия уже предоставила Украине четыре полных системы Patriot и сейчас больше предоставить не может. Берлин находится в ожидании поставки систем для себя. Поэтому союзники везде ищут для Киева средства ПВО.

Кстати, Германия сообщила о выделении нового военного пакета для Украины. В него войдут четыре системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot.

Напомним, Писториус встревожил заявлением о возможности мира в Украине в ближайшей перспективе.