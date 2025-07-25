Зеленский попросит у ЕС деньги на зарплаты военным: ранее там отказывали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь финансово в вопросе повышения денежного обеспечения для украинских военных, которые защищают страну от российской агрессии. Это шаг, направленный на преодоление дефицита новобранцев.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Зеленского во время разговора с журналистами.

"Раньше европейцы отказывались финансировать выплату зарплат нашим военным, соглашаясь только на поставку оружия. Но сами наши военные могут быть тем оружием, которое защищает всех», — отметил президент Украины.

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На фоне истощения общества войной и снижения поддержки мобилизационных мероприятий правительство рассматривает возможность стимулирования добровольцев значительными денежными выплатами за контрактную службу.

Повышение выплат украинским военным существенно увеличит давление на госбюджет, дефицит которого в прошлом году превысил 20% от ВВП из-за огромных военных расходов. Украина в значительной степени полагается на международную финансовую помощь, однако доноры пока не соглашаются напрямую финансировать военные расходы.

Несмотря на требования Международного валютного фонда, который предоставляет Украине программу кредитования на сумму около 16 млрд долларов, сократить дефицит, правительство не планирует повышать налоги. Об этом в интервью Bloomberg News заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, сейчас международные доноры гарантировали лишь около половины из 75 млрд долларов, необходимых Украине на покрытие бюджета в течение следующих двух лет.

По словам Зеленского, Украине ежегодно нужно 25 млрд долларов для производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и ракет, чтобы эффективно сдерживать российскую агрессию. Это, вероятно, повлечет рост дефицита бюджета до 65 млрд долларов в 2026 году.

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Президент Украины сообщил, что уже начал переговоры по этому вопросу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и представителями США.

«Это очень сложная тема», — отметил Зеленский.

По его словам, украинские предприятия уже запустили производство дронов-перехватчиков, однако для расширения масштабов производства срочно нужно 6 млрд долларов.

Президент также отметил, что США согласились закупать дроны украинского производства, и сейчас Украина стремится заключить контракт на сумму от 10 до 30 млрд долларов. Вести переговоры поручено министру обороны Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Рустему Умерову и советнику президента Александру Камышину.

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Напомним, в мае народный депутат Ярослав Железняк информировал, что Украине не хватает 400 млрд грн на оборонные расходы, поэтому правительству и Верховной Раде летом придется внести изменения в госбюджет. В то же время, как заявлял политик на тот момент, критической угрозы для выплат военным нет.

В середине июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что государство совместно с европейскими партнерами будет искать пути для увеличения зарплат военных.