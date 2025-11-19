Зеленский попытается использовать давление США на Россию: Bloomberg назвало цель

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский намерен воспользоваться усилением давления США на Россию, чтобы оживить переговоры о завершении войны. Для этого он прибудет в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

19 ноября Зеленский прибудет в Турцию, где запланирована его встреча с Эрдоганом и Уиткоффом, сообщили знакомые с подготовкой поездки собеседники.

Анкара уже выступала посредником между Киевом и Москвой, принимая предыдущие раунды переговоров. По словам одного из информаторов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично передать результаты бесед российской стороне, которая на этот раз не делегирует представителей, если разговор завершится положительно — в частности относительно возможности обмена пленными.

О визите в Турцию Зеленский сообщил 18 ноября.

«Мы готовимся активизировать переговоры и уже наработали решения, которые предложим нашим партнерам. Делать все возможное, чтобы приблизить окончание войны, — главный приоритет Украины», — написал президент в соцсетях.

Находясь в Мадриде в тот же день, Зеленский уточнил журналистам, что планирует обсудить с Эрдоганом «как достичь справедливого мира в Украине». Он также признал, что получил «определенные сигналы от США», однако детализировать их отказался.

В то же время, президент США Дональд Трамп в последние недели усиливает давление на Кремль: в прошлом месяце его администрация ввела первые масштабные санкции против Москвы, которые коснулись двух ведущих нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, законопроект о вторичных санкциях против стран, закупающих российское топливо, который долго был заблокирован, может в ближайшее время попасть на голосование в Сенат. Сенатор Линдси Грэм 17 ноября сообщил, что Трамп заявил журналистам, что он «не против».

Хотя президент США обещал быстро завершить войну после вступления в должность в январе, дипломатические инициативы фактически остановились: президент РФ Владимир Путин отказался идти на прекращение огня и продолжает выдвигать неприемлемые для Киева максималистские требования. В это время Россия наращивает удары по гражданским объектам и энергосистеме Украины, вызывая веерные отключения накануне зимы.

Зеленский также планирует настаивать на возобновлении обменов военнопленными. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров написал в соцсетях, что уже на прошлой неделе начал переговоры при посредничестве Турции и ОАЭ о возобновлении процесса. По его словам, речь идет об освобождении 1200 украинцев.

