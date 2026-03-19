Зеленский порадовал заявлением о переговорах по окончанию войны, но встревожил рядом фактов
Президент подчеркнул, что многое зависит от совместных действий, чтобы Россия не почувствовала усиление своих позиций перед новым раундом переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном возобновлении трехсторонних переговоров с участием Киева, США и России по завершению войны уже в ближайшее время.
Об этом глава государства сообщил в обращении к участникам заседания Европейского совета.
Трехсторонние переговоры могут возобновиться
«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз?» — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что многое зависит от совместных действий, чтобы Россия не почувствовала усиления своих позиций перед новым раундом переговоров. Речь идет не только о ситуации вокруг Ирана, которая влияет на рост мировых цен на нефть.
Во-первых, по словам Зеленского, россияне наблюдают активное применение ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, что может создать у них впечатление о возможном дефиците таких ракет в Украине.
«Второе: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. Третье: Соединенные Штаты смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина», — рассказал глава государства.
Кроме того, уже третий месяц не функционирует ключевая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы — пакет кредитной помощи объемом 90 млрд евро, рассчитанный на этот и следующий годы. По словам Зеленского, этот ресурс имеет критическое значение для защиты жизней.
«И пятый пункт: даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована», — добавил президент.
Пауза в переговорах Украины, США и России — последние новости
Накануне Зеленский предупредил, что война в Иране тормозит мирный процесс в Украине и отодвигает переговоры на второй план. У президента «очень плохое предчувствие» относительно влияния этой эскалации, поэтому он призвал Запад к единству. Он выразил надежду на координацию действий между США и Великобританией, поскольку разногласия среди союзников и ближневосточный конфликт непосредственно ослабляют дипломатическую и военную поддержку Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков 19 марта заявил, что переговоры о завершении войны между РФ и Украиной сейчас на «ситуативной» паузе. Он сказал, что Москва ожидает возобновления трехсторонних встреч, как только США как посредник согласуют свой график и смогут уделить больше времени украинским делам.