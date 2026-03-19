Зеленский порадовал заявлением о переговорах по окончанию войны, но встревожил рядом фактов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном возобновлении трехсторонних переговоров с участием Киева, США и России по завершению войны уже в ближайшее время.

Об этом глава государства сообщил в обращении к участникам заседания Европейского совета.

Трехсторонние переговоры могут возобновиться

«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз?» — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что многое зависит от совместных действий, чтобы Россия не почувствовала усиления своих позиций перед новым раундом переговоров. Речь идет не только о ситуации вокруг Ирана, которая влияет на рост мировых цен на нефть.

Во-первых, по словам Зеленского, россияне наблюдают активное применение ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, что может создать у них впечатление о возможном дефиците таких ракет в Украине.

«Второе: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. Третье: Соединенные Штаты смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина», — рассказал глава государства.

Кроме того, уже третий месяц не функционирует ключевая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы — пакет кредитной помощи объемом 90 млрд евро, рассчитанный на этот и следующий годы. По словам Зеленского, этот ресурс имеет критическое значение для защиты жизней.

«И пятый пункт: даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована», — добавил президент.

Накануне Зеленский предупредил, что война в Иране тормозит мирный процесс в Украине и отодвигает переговоры на второй план. У президента «очень плохое предчувствие» относительно влияния этой эскалации, поэтому он призвал Запад к единству. Он выразил надежду на координацию действий между США и Великобританией, поскольку разногласия среди союзников и ближневосточный конфликт непосредственно ослабляют дипломатическую и военную поддержку Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 19 марта заявил, что переговоры о завершении войны между РФ и Украиной сейчас на «ситуативной» паузе. Он сказал, что Москва ожидает возобновления трехсторонних встреч, как только США как посредник согласуют свой график и смогут уделить больше времени украинским делам.