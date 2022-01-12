Зеленский поручил, чтобы ограничения против украинских олигархов действовали и за границей — Малюська

Малюська считает, что статус олигарха "автоматически" приведет к препятствиям ведения бизнеса за рубежом, но это нужно нормативно урегулировать.
Президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поручил разработать механизм взаимодействия с зарубежными партнерами, чтобы ограничения, которые будут распространяться на украинских олигархов, действовали и за рубежом.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюска в эфире телеканала "Рада".
"Чтобы наши партнеры также реагировали и устанавливали дополнительный контроль за активами и деятельностью таких лиц за границей", — сказал глава Минюста.
Министр убежден, что статус олигарха "автоматически" приведет к препятствиям ведения бизнеса за рубежом.
"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", — подытожил Малюська.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал "антиолигархический" закон. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.
СНБО начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года, ранее сообщал министр юстиции Денис Малюська.
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