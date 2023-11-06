Зеленский поручил готовить президентские выборы и назвал дату — нардеп Гончаренко

Выборы президента в Украине якобы должны состояться в последнее воскресенье марта следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Зеленский дал поручение Офису президента готовиться к выборам в последнее воскресенье марта 2024 года, то есть в конституционный срок.

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“Объяснить такое решение обществу они [команда президента Зеленского] собираются тем, что это как будто требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте [2024 года] планирует провести выборы», – сообщил Гончаренко.

В то же время нардеп заверил, что западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время войны.

"Нет никаких публичных или не публичных требований [проведение выборов]. Это никак не связано с нашими партнерами. Это исключительно политические задачи, которые перед собой ставит Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские прямо запрещены Конституцией Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

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