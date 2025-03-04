Зеленский поручил Минобороны и разведке "разобраться" с помощью США

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина гораздо более устойчива, чем была в 2022 году, в начале полномасштабной агрессии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны Умерову и другим чиновникам получить точную информацию о военных поставках после того, как США объявили о приостановлении помощи.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 4 марта.

"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответствующими в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, на четкую позицию друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", – сказал Зеленский.

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Он признал, что в Украине не одну неделю получали разные сигналы из США, и уже был прецедент остановки помощи. В частности, была остановка гуманитарной и энергетической помощи. Также была уже и остановка военной помощи – в конце января, но тогда удалось быстро восстановить.

"Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022-й год. Сейчас наша устойчивость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", – отметил президент Украины.

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ЗЕЛЕНСКИЙ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОМОЩИ ОТ США

Ранее вице-президент Ди Вэнс рассказал, что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь.

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