Зеленский поручил СНБО проверить, за что 134 украинцев находятся под санкциями США

СНБО проверит лица граждан и основания, на которых они оказались в "черном списке".

Совет национальной безопасности и обороны проверит данные 134 граждан Украины, в отношении которых США ввели санкции, и в случае необходимости будет принимать соответствующие решения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции в пятницу, 4 июня.

"Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день под санкциями США, что это за граждане и на основании чего они там оказались", — сказал Данилов.

По его словам, под санкциями Минфина США оказалось 130 украинцев, а в санкционный список Госдепа США находятся 4 гражданина Украины.

"В целом на сегодняшний под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы дали поручение СБУ, Кабинету Министров, Службе внешней разведки по каждому гражданину проверить информацию, на основании которых нарушений против них были применены санкции США, для принятия соответствующих решений в случае необходимости на следующих заседаниях СНБО", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО назвал первых 20 человек, которых выселяют из элитных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В перечне оказались бывшие чиновники.

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