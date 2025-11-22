- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский поручил Свириденко провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ
Юлии Свириденко должен еженедельно докладывать по результатам этого аудита и еженедельно информировать украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко провести аудит оборонной сферы и еженедельно докладывать по результатам этого аудита, «так же еженедельно информировать украинское общество».
Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы веские решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний — всех соответствующих финансовых операций», — написал Зеленский в телеграмме по результатам совещания по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости, поддержке украинцев и отношениям с партнерами.
«Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и глубочайшим. Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и еженедельно информировать украинское общество», — подчеркнул президент.
По словам главы государства, все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.
«Также поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины», — отметил президент.
По словам Зеленского, вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. «Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки. Сохраняем для Украины финансовую стабильность», — написал он.
Зеленский также сообщил, когда украинцы получат выплаты по «Зимней поддержке».