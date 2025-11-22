Зеленский поручил Свириденко провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ

Совещание у Зеленского / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко провести аудит оборонной сферы и еженедельно докладывать по результатам этого аудита, «так же еженедельно информировать украинское общество».

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы веские решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний — всех соответствующих финансовых операций», — написал Зеленский в телеграмме по результатам совещания по ключевым аспектам нашей финансовой устойчивости, поддержке украинцев и отношениям с партнерами.

«Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и глубочайшим. Поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и еженедельно информировать украинское общество», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.

«Также поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины», — отметил президент.

По словам Зеленского, вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. «Обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки. Сохраняем для Украины финансовую стабильность», — написал он.

Зеленский также сообщил, когда украинцы получат выплаты по «Зимней поддержке».