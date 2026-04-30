Перемирие на 9 мая: Зеленский ответил на предложение Путина и дал поручение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил связаться с командой президента Дональда Трампа и узнать детали российского предложения о краткосрочной тишине.

«Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны. Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате», — отметил президент.

Путин просит перемирие на 9 мая — что известно

В России впервые за 30 лет могут упразднить традиционный парад на 9 мая в Москве. Альтернативным решением может быть перенесение празднования военного парада ко Дню победы. Причиной называют опасения по поводу возможных атак и роста дальности украинских ракет.

Кремль якобы готов к режиму тишины, однако оккупанты не говорят, на какой именно период. По-видимому, они хотят спокойного праздника на Красной площади.

В частности, во время последнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным диктатор заявил, что Россия готова к временному прекращению огня во время Дня победы. Трамп со своей стороны поддержал предложение.

В то же время в ЦПД СНБО убеждены, что инициатива России о перемирии на 9 мая исключительно прагматична. Путин пытается выдать это «жест доброй воли», хотя на самом деле просто боится за собственную безопасность во время праздничных мероприятий.

