Зеленский посетил Покровск, где продолжаются самые ожесточенные бои

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Покровске, одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город. Пообщался с защитниками и отметил наградами. Напряженное направление. Только благодаря крепости воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ", — рассказал он.

Президент заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука о ситуации на передовой и безопасности в Покровске.

Владимир Зеленский/Скриншот

Зеленский поздравил сержантов бригад, защищающих Донбасс, с Днем сержанта. Он поблагодарил их за стойкость, отметив, что благодаря их усилиям Восток Украины не попал под полную оккупацию России. Зеленский также вручил государственные награды, в частности, отличие «Крест боевых заслуг» четырём военным.

"Очень важно, чтобы вы себя берегли, потому что без вас Украина точно не устоит. Благодарен за вашу смелость, ваш опыт", – добавил он.

Напомним, Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что этой зимой кафиры планируют сосредоточиться на захвате прифронтовых украинских городов из-за городских боев. Пропагандист Михаил Звинчук отметил, что враг ориентируется на Торецк, Покровск и Курахово, а также готовится начать битву за Покровск, приближаясь к нему с юга и юго-востока после захвата Селидового.

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