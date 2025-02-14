Зеленский посетит Саудовскую Аравию: какова цель поездки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию.

Об этом он сказал в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, этот визит был запланирован еще раньше.

Также читайте В Кремле сделали заявление об участии Украины в мирных переговорах

“Это очень важный диалог. Они помогли вернуть очень много наших воинов. У меня есть вопросы”, – сказал украинский президент.

Зеленский не стал раскрывать подробностей этой поездки, подчеркнув лишь, что эта миссия очень важна.

“Мы будем говорить об этих списках [обмена пленными]. И очень важна тема в отношении детей. И это очень трудная тема. Речь идет о десятках тысяч украденных детей. Как их вернуть?" – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля 2025 года, что ожидает личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, допустив, что они, вероятно, сначала встретятся в Саудовской Аравии.

Читайте также: