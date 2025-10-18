- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский после общения с Трампом: Этот разговор может реально приблизить завершение войны (фото)
Президент Владимир Зеленский сообщил о более чем двухчасовом предметном разговоре с Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили как военную, так и дипломатическую поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имел более чем двухчасовой разговор с президентом США Дональдом Трампом , который, по его словам, «может реально приблизить завершение этой войны». Лидеры обсудили ключевые вопросы обороны: ситуацию на поле боя, потребность в дальнобойных средствах и системах противовоздушной обороны, а также перспективы дипломатического давления на Россию.
Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
«Обсудили все ключевые вопросы: наши позиции на поле боя, дальнобойность и ПВО и, конечно, дипломатические перспективы. Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и сознательно затягивает», — подчеркнул Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление поддержки Вашингтона и дальнейшее давление США на Кремль для прекращения войны.
Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.
В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".