Зеленский после общения с Трампом: Этот разговор может реально приблизить завершение войны (фото)

Зеленский и Трамп / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имел более чем двухчасовой разговор с президентом США Дональдом Трампом , который, по его словам, «может реально приблизить завершение этой войны». Лидеры обсудили ключевые вопросы обороны: ситуацию на поле боя, потребность в дальнобойных средствах и системах противовоздушной обороны, а также перспективы дипломатического давления на Россию.

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

«Обсудили все ключевые вопросы: наши позиции на поле боя, дальнобойность и ПВО и, конечно, дипломатические перспективы. Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и сознательно затягивает», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление поддержки Вашингтона и дальнейшее давление США на Кремль для прекращения войны.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".