Зеленский после Притулы встретился со Стерненко: какая причина

Владимир Зеленский и Сергей Стерненко / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Стерненко за поддержку армии и «усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины». Стороны обсудили законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.

«Важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать», — сказал он.

В свою очередь Стерненко рассказал, что имел возможность обсудить наиболее актуальные вопросы обеспечения войска и благотворительной деятельности, а также «другие вызовы, стоящие перед нашим государством».

«Передал от военных пожелания и жалобы — мы ежедневно получаем много фидбека с фронта по всем направлениям. И в качестве фонда мы готовы предоставлять его еще больше, а также помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее. Прямая и откровенная коммуникация важна. Благодарю президента за такой разговор», — сказал Стерненко.

Напомним, что вчера, 14 января, Владимир Зеленский встретился с волонтером, общественным деятелем и экстелеведущим Сергеем Притулой.