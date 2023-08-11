Зеленский после проверки ТЦК: "Увольняем всех областных военкомов"

Вместо уволенных военкомов на должности будут назначены военные, прошедшие фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, конечности.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП по итогам проверки военкоматов.

Об этом глава государства проинформировал после заседания СНБО 11 августа.

Так, Зеленский рассказал, что провел специальное заседание СНБО, на котором был рассмотрен один и ключевой вопрос – результаты проверки военкоматов. На заседании сделали доклады представители ДБР, СБУ, МВД, генпрокурор, НАПК и НАБУ.

Подозрения военкомам

Сейчас открыто уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП, а также объявлено 33 подозрения.

Речь идет о подозрениях руководителям областных, районных и городских военкоматов, работникам ВВК и другим должностным лицам.

"Злоупотребления – в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница, цинизм повсюду одинаковый", – рассказал президент.

Он уточнил, что речь идет о незаконном обогащении, легализации незаконно полученных средств, неправомерной выгоде, незаконной переправке военнообязанных через границу.

Увольнение всех военкомов: кто их заменит

"Наши решения следующие. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Вместо этого воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования", — рассказал президент.

Он добавил, что реализовать это решение должен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Перед назначением новых руководителей ТЦК и СП их будут проверять сотрудники СБУ.

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Уволенные военкомы – на фронт

"Каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность – вполне справедливую, полную. Уволенные военкомы и другие должностные лица, имеющие погоны, и в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить свои погоны и доказать свое достоинство, – на фронт”, – заявил Зеленский.

Вопрос ВВК

Зеленский также обратил внимание, что система военно-врачебных комиссий на сегодняшний день работает недостойно.

"Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто аморально. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", – анонсировал президент.

Отметим, сейчас НАПК проводит 135 мониторингов образа жизни военнкомов из общего числа руководящего состава ТЦК и СП в 1795 человек. Однако это совсем не означает, что в каждом мониторинге найдут нарушения.

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