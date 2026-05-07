Зеленский после срыва перемирия Кремлем сделал громкое заявление: что будет дальше

Владимир Зеленский.

Российская Федерация всерьез не рассматривает возможность прекратить огонь. Свидетельством этого являются атаки, которые оккупационное войско совершает по Украине. В Кремле заботятся только о параде на Красной площади.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, — это краткосрочная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина предлагала начать режим тишины с полуночи 6 мая. Впрочем, русская армия не придерживается его. Именно поэтому, акцентировал Зеленский, Украина будет «действовать справедливо — изо дня в день».

«В зеркальном порядке и в ответ на российские удары — наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», — заявил он.

По словам президента, для завершения войны нужны конкретные шаги и Киев «работает ради этого». В то же время «вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России», добавил Зеленский.

Атаки РФ по Украине

Президент также сообщил, что с начала этих суток 7 травея РФ нанесла удары «во всех формах», применяя дроны, ракеты, авиабомбы, и совершая десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта.

В результате атак россиян зафиксированы повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях.

«Были удары по локомотивам и инфраструктуре „Укрзализныци“ в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью», — добавил президент.

Напомним, 6 мая президент Украины заявил, что Путин сорвал перемирие. По его словам, всего с 00:00 до 10:00 было зафиксировано 1820 нарушений тишины. Оккупанты совершать штурмовые действия на фронте, а также нанесли удары с воздуха по разным регионам Украины.

В Минобороны Украины также заявили, что армия РФ сорвала режим тишины, совершив обстрелы Украины. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что «перемирие» Кремля до 9 мая фактически сорвано, ведь атаки их же армии нивелировали его.

