Зеленский после срыва перемирия Кремлем сделал громкое заявление: что будет дальше
Зеленский разнес «перемирие» Кремля. По словам украинского лидера, Путин хочет только тишины только на Красной площади.
Российская Федерация всерьез не рассматривает возможность прекратить огонь. Свидетельством этого являются атаки, которые оккупационное войско совершает по Украине. В Кремле заботятся только о параде на Красной площади.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, — это краткосрочная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы», — подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что Украина предлагала начать режим тишины с полуночи 6 мая. Впрочем, русская армия не придерживается его. Именно поэтому, акцентировал Зеленский, Украина будет «действовать справедливо — изо дня в день».
«В зеркальном порядке и в ответ на российские удары — наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», — заявил он.
По словам президента, для завершения войны нужны конкретные шаги и Киев «работает ради этого». В то же время «вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России», добавил Зеленский.
Атаки РФ по Украине
Президент также сообщил, что с начала этих суток 7 травея РФ нанесла удары «во всех формах», применяя дроны, ракеты, авиабомбы, и совершая десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта.
В результате атак россиян зафиксированы повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях.
«Были удары по локомотивам и инфраструктуре „Укрзализныци“ в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью», — добавил президент.
Напомним, 6 мая президент Украины заявил, что Путин сорвал перемирие. По его словам, всего с 00:00 до 10:00 было зафиксировано 1820 нарушений тишины. Оккупанты совершать штурмовые действия на фронте, а также нанесли удары с воздуха по разным регионам Украины.
В Минобороны Украины также заявили, что армия РФ сорвала режим тишины, совершив обстрелы Украины. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что «перемирие» Кремля до 9 мая фактически сорвано, ведь атаки их же армии нивелировали его.