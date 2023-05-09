Зеленский после встречи с фон дер Ляйен: "Мы можем победить агрессора"

Президент обсудил с главой ЕК вопросы обороны государства и объединение с Евросоюзом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 9 мая в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и назвал, что нужно для победы государства в войне с Россией.

Об этом Зеленский заявил на совместной с фон дер Ляйен пресс-конференции.

Так, президент уточнил, что встретился с главой Еврокомиссии, в частности, ради таких решений: оборона, дальнейшее объединение Украины с ЕС и разрешение существующих противоречий.

Что касается обороны, то Зеленский отметил, что Украина каждый день демонстрирует эффективность защиты против российской агрессии.

"Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора. Главное – пропорциональность наших возможностей тем возможностям, которые имеет агрессор", – сказал глава государства.

Напомним, утром 9 мая фон дер Ляйен прибыла на поезде в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

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