Зеленский после встречи с Келлогом сделал важное заявление о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам в формате лидеров для решения ключевых вопросов войны и призвал Москву продемонстрировать такую же готовность.

Об этом он написал в своем сообщении после встречи со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

"Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил США за поддержку и подчеркнул важность решений, принятых на саммите в Вашингтоне вместе с европейскими партнерами. По словам Зеленского, это была "демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой", а Украина в очередной раз выступила страной, объединяющей мир.

Президент сообщил, что украинская и американская стороны активно работают над формированием новой архитектуры безопасности для Украины. Среди ключевых направлений – соглашение о поставках оружия и отдельный контракт по дронам, которые способны значительно усилить украинские арсеналы.

Зеленский также отметил необходимость сохранения давления на Россию – санкций и пошлин – и подчеркнул, что это остается важной частью переговорной повестки дня.

Отдельно он упомянул гуманитарный трек – в частности, возвращение всех похищенных Россией украинских детей. По его словам, Киев надеется на дальнейшее непосредственное участие президента США и первой леди в этом процессе.

Кроме того, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сказал, когда Украина получит гарантии безопасности.