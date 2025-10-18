Зеленский после встречи с Трампом: "Мы должны остановиться там, где есть сейчас, а дальше говорить о шагах к миру"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне 17 октября высказался о том, что американский президент прав.

«Мы должны остановиться там, где мы сейчас есть. Трамп прав сейчас . А дальше уже начинать разговоры, как делать шаги к долгосрочному миру», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".