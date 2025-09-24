- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский после встречи с Трампом: "Ожидаем сильных шагов США"
Зеленский заявил, что ожидает, что действия Соединенных Штатов «подтолкнут Россию к миру» в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским главой Дональдом Трампом 23 сентября заявил, что ожидает действий со стороны США по принуждению Москвы к окончанию войны.
«Сегодня я встретился с президентом Трампом: мы говорили о том, как могут сработать некоторые идеи. Я очень рад этой встрече. Мы ожидаем определенных действий Америки, которые заставят Россию двигаться к миру. Потому что Москва всегда прислушивается к ним (США. — Ред.)», — рассказал президент.
По его мнению, Соединенные Штаты «точно могут сами предпринять сильные шаги». Кроме того, Зеленский верит, что к подобным шагам присоединится Европа.
«Потому что вы знаете как Европа, она нам помогает, но она большая. Состоит из многих стран и иногда в каком-то вопросе может не быть Европы. Потому можно не ждать, хочется, чтобы Америка шла вперед. Смотрите, мы об этом говорим. У нас много тем, о которых мы говорим», — добавил он.
