Зеленский после встречи с Трампом позвонил по телефону европейским лидерам: что известно

Президент Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме совершил телефонный звонок с европейскими лидерами.

Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, идет групповой звонок. Однако список лидеров, кто в нем участвовал, пока неизвестен.

Реклама

Репортер американского издания Аxios также отмечает, что Зеленский провел телефонную конференцию с несколькими европейскими лидерами, чтобы предоставить им обновленную информацию о переговорах с Трампом.

В подходе к печати Зеленский уточнил, что в разговоре принимали участие основные представители «Коалиции желающих». В частности, он упомянул о:

премьера Италии Джорджу Мэлони,

главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляени и главу Европейского совета Антониу Кошту,

британского премьера Кира Стармера,

генсека НАТО Марка Рютте,

премьера Польши Дональда Туска,

президента Финляндии Александра Стубба,

премьера Норвегии Йонаса Гар Стере.

«Я, конечно, не хотел бы кого-то забыть. Все они наши друзья», — сказал Зеленский.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершилась.