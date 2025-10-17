ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
651
Время на прочтение
1 мин

Зеленский после встречи с Трампом позвонил по телефону европейским лидерам: что известно

После встречи с Дональдом Трампом Зеленский провел групповой телефонный разговор с лидерами Европы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме совершил телефонный звонок с европейскими лидерами.

Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, идет групповой звонок. Однако список лидеров, кто в нем участвовал, пока неизвестен.

Репортер американского издания Аxios также отмечает, что Зеленский провел телефонную конференцию с несколькими европейскими лидерами, чтобы предоставить им обновленную информацию о переговорах с Трампом.

В подходе к печати Зеленский уточнил, что в разговоре принимали участие основные представители «Коалиции желающих». В частности, он упомянул о:

  • премьера Италии Джорджу Мэлони,

  • главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляени и главу Европейского совета Антониу Кошту,

  • британского премьера Кира Стармера,

  • генсека НАТО Марка Рютте,

  • премьера Польши Дональда Туска,

  • президента Финляндии Александра Стубба,

  • премьера Норвегии Йонаса Гар Стере.

«Я, конечно, не хотел бы кого-то забыть. Все они наши друзья», — сказал Зеленский.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа завершилась.

Дата публикации
Количество просмотров
651
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie