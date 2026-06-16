Зеленский после встречи с Трампом сделал жесткое заявление о России: «должна осознать»

Встреча Зеленского и Трампа / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать: «ее война никогда не станет нормой».

Об этом глава государства написал в Telegram по итогам первой многосторонней встречи в формате G7.

Президент поблагодарил за участие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министру Канады Марку Карни, федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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По словам Зеленского, четкими приоритетами являются увеличение количества ракет для ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет мер поддержки на зиму, а также усиление давления на Россию. Он также отметил, что США готовы обеспечить необходимую поддержку в этих направлениях работы.

«Главное — чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает», — отметил президент.

Встреча Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7 — подробности

Сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в рамках саммита G7 во Франции. Украинский и американский лидеры встретились впервые за почти четыре месяца.

Впоследствии Зеленский на встрече лидеров G7 партнеры подтвердили готовность поддерживать ключевые потребности Украины. В частности, речь шла о помощи энергетическому сектору, укреплении противовоздушной обороны, дополнительных ракетах для систем Patriot и расширении оборонного производства. Также глава государства подчеркнул, что международные союзники понимают: России не удается одержать победу в войне против Украины.

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Стоит отметить, что ранее президент США заявил, что после подписания соглашения с Ираном его внимание теперь сосредоточено на Украине.

«Я думаю, что они оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты для этого. Поэтому теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (Украине — Ред.)», — сообщил Трамп.

В то же время вопрос о войне в Украине вновь стал одной из ключевых тем саммита G7. Союзники Киева стараются избегать конфликтов с президентом США Дональдом Трампом, который вновь сосредоточил внимание на российско-украинской войне.

Уже во время общения с журналистами на саммите Трамп заявил, что Россия должна заключить мирное соглашение с Украиной. При этом он отметил, что утром у него уже состоялась «очень хорошая» встреча с Зеленским. По его словам, сегодня он должен встретиться с президентом Украины снова.

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