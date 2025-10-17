Зеленский после встречи с Трампом сделал заявление о ПВО, дальнобойных ракетах и Будапеште

Встреча Трампа и Зеленского / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом они обсуждали ПВО, дальнобойное оружие и планы по диалогу американского лидера и Путина в Будапеште.

Об этом он сказал 17 октября после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Мы говорили о ПВО. Это очень важно для нас. Пока мы общаемся, немало дронов летят для нанесения ударов по Украине. Положительный сигнал заключается в том, что мы будем работать. Мы также говорили о дальнобойных системах. Мы решили, что об этом пока не будем говорить. США не хотят эскалации, поэтому эти вопросы будут без ответа», — сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Трамп рассказал ему о разговоре с Путиным и планах по Будапешту.

Украинский лидер подчеркнул, что он надеется на окончание войны и давление со стороны президента Трампа на РФ.

Напомним, во время встречи Трамп также раскрыл новые детали возможного саммита с Путиным. Он подтвердил, что встреча состоится в Будапеште из-за личной симпатии к Виктору Орбану, и описал ее формат как «двойную встречу», во время которой президент Зеленский будет с ним «на связи».