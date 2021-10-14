Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военным

Звание присвоено посмертно полковнику Николаю Верхогляду и солдату Рустаму Хамраеву.
Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда двум украинским военнослужащим посмертно.
Соответствующие указы в четверг, 14 октября, опубликованы на сайте главы украинского государства.
Хамраев получил награду за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Верхогляд — за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых и специальных задач.
Напомним:
- Украина 14 октября празднует День защитников и защитниц. Это государственный праздник, который отмечается одновременно с праздниками Покровы и Днем Украинского казачества. Чтобы поблагодарить живых и почтить память тех, кто погиб за свободу нашей страны — торжества состоятся во всей стране.
- Отличия ко Дню защитников и защитниц Украины получили нацгвардийцы, спасатели, пограничники и полицейские. Все они, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, героически проявили себя на ежедневной службе. А некоторые — непосредственно воевали и на передовой.