Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военным

Звание присвоено посмертно полковнику Николаю Верхогляду и солдату Рустаму Хамраеву.

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда двум украинским военнослужащим посмертно.

Соответствующие указы в четверг, 14 октября, опубликованы на сайте главы украинского государства.

Хамраев получил награду за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Верхогляд — за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых и специальных задач.

Напомним:

Украина 14 октября празднует День защитников и защитниц . Это государственный праздник, который отмечается одновременно с праздниками Покровы и Днем Украинского казачества. Чтобы поблагодарить живых и почтить память тех, кто погиб за свободу нашей страны — торжества состоятся во всей стране.

. Это государственный праздник, который отмечается одновременно с праздниками Покровы и Днем Украинского казачества. Чтобы поблагодарить живых и почтить память тех, кто погиб за свободу нашей страны — торжества состоятся во всей стране. Отличия ко Дню защитников и защитниц Украины получили нацгвардийцы, спасатели, пограничники и полицейские. Все они, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, героически проявили себя на ежедневной службе. А некоторые — непосредственно воевали и на передовой.

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