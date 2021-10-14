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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военным

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военным

УНИАН

Звание присвоено посмертно полковнику Николаю Верхогляду и солдату Рустаму Хамраеву.

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда двум украинским военнослужащим посмертно.

Соответствующие указы в четверг, 14 октября, опубликованы на сайте главы украинского государства.

Хамраев получил награду за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Верхогляд — за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых и специальных задач.

Напомним:

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