Зеленский посоветовал "скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве" поразмыслить о конце жизни

"Придет время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинцы знают о новой старой тактике российских пропагандистов, пытающихся постоянно отвергать обвинения против российских военных.

Об этом во время обращения в ночь на 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ответное видео появилось в Telegram-канале украинского президента.

"Почему новую старуху? Все просто. Потому что такую же тактику они применили, когда оккупанты сбили малазийский "Боинг" над Донбассом. Они обвиняли Украину. Даже придумывали разные конспирологические якобы объяснения. Дошли и до того, что даже утверждали, будто трупы "подбросили" на борт самолета перед тем, как он упал.

Сейчас они делают примерно то же самое. Так же врут. Пытаются искажать факты. Но, как и тогда, у них ничего не выйдет. Они не смогут обмануть весь мир", – заметил Зеленский.

"Придет время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем глобально известным. Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекался к ответственности нацистов после Второй мировой войны", — добавил он.

"Должен осознавать также и то, что после огласки массовых гражданских убийств на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на другой территории нашего государства, куда они зашли. Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть собственную вину в массовых убийствах гражданских людей" в Мариуполе, они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой.

Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали. Но на другой территории это возможно", – подчеркнул президент.

"Я хочу сказать сразу: каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно русские войска уничтожают мирные города. Похищают, пытают, убивают мирных людей. Поэтому русским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", — подчеркнул украинский лидер.

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