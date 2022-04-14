Зеленский "поспорил" с президентом Литвы относительно гарантий безопасности и членства в НАТО

Зеленский "поспорил" с президентом Литвы относительно гарантий безопасности и членства в НАТО

Президент Литвы убежден, что для Украины лучшим является путь в НАТО, а попытка создать параллельную организацию безопасности рассеет силы Запада.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против создания параллельной НАТО организации безопасности.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Поэтому нам нужно единство", — заявил Науседа. ответ на вопрос журналиста о создании альтернативной системы оборонных гарантий.

Президент Литвы убежден, что для Украины лучшим является путь в НАТО.

"Я верю очень твердо — что бы там ни говорили некоторые партнеры — я верю что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", — подчеркнул он.

Глава Эстонии Алар Карис поддержал своего литовского коллегу: "В Эстонии полностью поддерживают идею НАТО. Быть в двух организациях одновременно невозможно".

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время Украина не дает ориентиров относительно членства в Альянсе.

"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа станет генеральным секретарем НАТО. А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас", — полушутя сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии в Киев.

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