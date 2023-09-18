Зеленский поставил Путина в один ряд с COVID, раком и ВИЧ: "Одна болезнь"

Президент Украины подчеркнул – миллиардные нации должны сказать президенту РФ: "Твои шаги ведут к Третьей мировой войне, и виноват в Третьей мировой войне будешь только ты – один человек, одна болезнь".

Президент России Владимир Путин стал в один ряд с раком, ВИЧ и COVID – проблемами, которые человечеству необходимо побороть. Его шаги ведут к Третьей мировой войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью СBS.

Глава государства рассказал, о чем будет говорить во время своего выступления в ООН в рамках предстоящего визита в США.

"У меня многое есть что сказать, и у меня может быть даже эта возможность — зависит от того, что будет происходить", — сказал Зеленский.

"Объединить усилия вокруг окончания войны"

"United Nations – мне кажется, ответ в названии. Если мы хотим, чтобы война закончилась, мы можем объединить свои усилия вокруг окончания войны, которую начала и ведет РФ. Страны, входящие в состав Unaited Nations, заинтересованы в мире, в мировом порядке, в уважении, чтобы бороться с природной бедой, со сложными болезнями – с ковидом, с такими вызовами", – рассказал украинский лидер.

Он добавил, что нации должны объединяться и бороться с тем, чего они еще не знают. Так, следует объединять науку, специалистов, ведь существует много разных вызовов: "Вот, где мы должны думать, что нам делать. Рождаются новые технологии".

"Любая война просто не имеет права останавливать все такие процессы. Потому что война уносит жизни. Это не естественная беда, это не какой-то вызов, это рукотворно. Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это самое главное, на что должны обращать страны мира свое внимание.

Президент призвал мир бороться там, где ничего не работает; подключать мозг умных людей там, где есть вызов природе, где планеты может не быть, где жизнь сокращается.

"Путин стал в одну строчку с раком, с ВИЧ, с ковидом"

"Пожалуйста, побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, ковид. Побеждайте то, что действительно является трагедией. Но, извините, – где ковид и где Путин. Путин стал в одну строчку с раком, с ВИЧ, с ковидом. Если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, мир должен объединиться и сказать", – заявил глава государства.

Он отметил, что у России есть мощные государства-соседи, миллиардные нации, которые должны ему сказать: "Твои шаги ведут к Третьей мировой войне, и виноватым в Третьей мировой войне будешь только ты – один человек, одна болезнь".

Визит Зеленского в США

Напомним, Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в штаб-квартире организации в период с 19 по 25 сентября.

После этого президент Украины отправится в Вашингтон и выступит в Капитолии.

Зеленский также встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

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